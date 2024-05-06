Експерти розповіли, чи може ШІ повністю замінити лікаря

На думку експертів, алгоритми штучного інтелекту (ШІ) у сфері охорони здоров'я можуть підвищити точність діагностики, але повноцінно замінити медика наразі не в змозі.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Як зазначила директорка групи технологічного розвитку медичної лабораторії "Діла" Ірина Дорошенко, такі автоматизовані алгоритми під час проведення морфологічних досліджень (ЗАК, ЗАС, цитогенетичні дослідження) ідентифікують і виконують попередню класифікацію клітин відповідно до закладених стандартів або накопиченої бази даних. Крім того, зокрема, в перинатальній діагностиці виконується розрахунок ризиків настання негативних прогнозів.

"Якщо ми говоримо про лабораторний висновок, то за допомогою ШІ можна досягти точності 90% і вище за деякими напрямами", - пояснила вона.

При цьому, за її словами, точність суб'єктивної оцінки людиною не дуже висока і може бути збільшена за допомогою ШІ.

"Тобто ми усуваємо такі фактори, як втома, неуважність, системні та несистемні помилки. Але надперевага оцінки людиною - це нестандартні випадки, за яких вам потрібно відмовитися від узагальнених правил. Наразі ШІ поки що не може зробити це ефективно", - зауважила експерт з "Діли".

Водночас Дорошенко зазначила, що висновки, зроблені людиною, можуть бути точнішими у 5% випадків, тоді як у 95% точніший ШІ. За її словами, застосування алгоритмів ШІ можуть бути ефективними, зокрема, під час проведення скринінгових досліджень, а також у дуже складних випадках, де оцінюють можливість і ризики тих чи інших діагнозів, зокрема в онкології.

"ШІ відіграє важливу роль у міждисциплінарній діагностиці, коли різні лабораторні методи дають результати, які розкидані при інтерпретації", - сказала вона.

Своєю чергою, директор із медичних інновацій клініки UniClinic (Запоріжжя) Михайло Софілканич зазначив, що клініка розробила й успішно використовує п'ять асистентів на основі ШІ, які значно підвищили якість обслуговування пацієнтів і оптимізували роботу персоналу.

Він повідомив, що лікувальний заклад використовує асистента ШІ для оцінки листування операторів call-центру з пацієнтами, асистента для поліклініки для аналізу діагнозів і призначення лікарів, зіставляючи їх із базою даних клініки, а також асистента ШІ діагностики, який аналізує висновки КТ і МРТ, надаючи рекомендації лікарям, що прискорює процес діагностики та зменшує ймовірність помилок. Крім того, тут використовуються алгоритми ШІ в симуляторі для тренінгу розмов операторів call-центру та оцінки аудіозаписів розмов.

"Ми переконані, що використання штучного інтелекту в медицині є кроком у майбутньому. Наш досвід показує, що ШІ може значно поліпшити якість медичних послуг та оптимізувати персонал", - вважає Софілканич.

Операційний директор і співвласник багатопрофільного медичного центру "Лелека" Вадим Зукін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що їхня клініка наразі дуже цікавиться цією темою.

"Ми стежимо за новинками в цьому напрямі, але поки що нічого серйозного і готового для медицини, чим могли б користуватися вже зараз, ми не бачимо", - сказав він.

Зі свого боку, заступник гендиректора "Сінево Україна" Микола Скавронський зазначив, що прикладом використання технологій ШІ в "Сінево" є програмне забезпечення, що використовується в процесі виконання аналізів загальної практики, однак, за словами Скавронського, "програма лише "подає снаряди", фінальне рішення і валідація результатів залишається за лікарем".

Водночас Скавронський нагадав, що у травні 2023 року ВООЗ закликала до обережності під час використання ШІ у сфері охорони здоров'я та наголосила, що дані, які використовуються для навчання ШІ, можуть бути упередженими, генерувати оманливу або неточну інформацію, створюючи ризики для здоров'я користувачів.

Додамо, що вчені виявили, що ШІ може визначити остеоартрит колінного суглоба на 8 років раніше, ніж його виявить рентген, за допомогою простого аналізу крові.

Також повідомлялося, що вчені з Кембриджського університету виявили, що технологію на основі штучного інтелекту ChatGPT 4 можна використовувати для сортування пацієнтів із проблемами зору – щоб визначати термінові випадки, які потребують огляду фахівців.

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