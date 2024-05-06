Эксперты рассказали, может ли ИИ полностью заменить врача

По мнению экспертов, алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения могут повысить точность диагностики, но полноценно заменить медика пока не в состоянии.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Как отметила директор группы технологического развития медицинской лаборатории "Діла" Ирина Дорошенко, такие автоматизированные алгоритмы при проведении морфологических исследований (ЗАК, ЗАС, цитогенетические исследования) идентифицируют и выполняют предварительную классификацию клеток в соответствии с заложенными стандартами или накопленной базой данных. Кроме того, в частности, в перинатальной диагностике выполняется расчет рисков наступления негативных прогнозов.

"Если мы говорим о лабораторном заключении, то с помощью ИИ можно достичь точности 90% и выше по некоторым направлениям", – пояснила она.

При этом, по ее словам, точность субъективной оценки человеком не слишком высока и может быть увеличена с помощью ИИ.

"То есть мы устраняем такие факторы, как усталость, невнимательность, системные и несистемные ошибки. Но преимущество оценки человеком - это нестандартные случаи, при которых вам нужно отказаться от обобщенных правил. В настоящее время ИИ пока не может сделать это эффективно", - отметила эксперт "Діла".

В то же время Дорошенко отметила, что выводы, сделанные человеком, могут быть более точными в 5% случаев, тогда как в 95% точнее ИИ. По ее словам, применение алгоритмов ИИ может быть эффективным, в частности во время проведения скрининговых исследований, а также в очень сложных случаях, где оценивают возможность и риски тех или иных диагнозов, в частности в онкологии.

"ИИ играет важную роль в междисциплинарной диагностике, когда разные лабораторные методы дают результаты, разбросанные при интерпретации", - сказала она.

В свою очередь директор по медицинским инновациям клиники UniClinic (Запорожье) Михаил Софилканыч отметил, что клиника разработала и успешно использует пять ассистентов на основе ИИ, которые значительно повысили качество обслуживания пациентов и оптимизировали работу персонала.

Он сообщил, что лечебное учреждение использует ассистента ИИ для оценки переписки операторов call-центра с пациентами, ассистента для поликлиники для анализа диагнозов и назначения врачей, сопоставляя их с базой данных клиники, а также ассистента ИИ диагностики, анализирующего выводы КТ и МРТ, предоставляя рекомендации врачам, что ускоряет процесс диагностики и уменьшает вероятность ошибок. Кроме того, здесь используются алгоритмы ИИ в симуляторе для тренинга разговоров операторов call-центра и оценки аудиозаписей.

"Мы убеждены, что использование искусственного интеллекта в медицине является шагом в будущее. Наш опыт показывает, что ИИ может значительно улучшить качество медицинских услуг и оптимизировать персонал", – считает Софилканыч.

Операционный директор и совладелец многопрофильного медицинского центра "Аист" Вадим Зукин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что их клиника очень интересуется этой темой.

"Мы следим за новинками в этом направлении, но пока ничего серьезного и готового для медицины, чем могли бы пользоваться уже сейчас, мы не видим", - сказал он.

Со своей стороны заместитель гендиректора "Синево Украина" Николай Скавронский отметил, что примером использования технологий ИИ в "Синево" является программное обеспечение, используемое в процессе выполнения анализов общей практики, однако, по словам Скавронского, "программа только "подает снаряды", финальное решение и валидация результатов остаются за врачом".

В то же время Скавронский напомнил, что в мае 2023 года ВОЗ призвала к осторожности при использовании ИИ в сфере здравоохранения и отметила, что данные, используемые для обучения ИИ, могут быть предвзятыми, генерировать обманчивую или неточную информацию, создавая риски для здоровья. я пользователей.

Добавим, что ученые обнаружили, что ИИ может определить остеоартрит коленного сустава на 8 лет раньше его выявления рентгена с помощью простого анализа крови.

Также сообщалось, что ученые из Кембриджского университета обнаружили, что технологию на основе искусственного интеллекта ChatGPT 4 можно использовать для сортировки пациентов с проблемами зрения – чтобы определять срочные случаи, требующие осмотра специалистов.

Фото: ua.depositphotos.com