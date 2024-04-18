Вчені розповіли, як ChatGPT може допомогти з визначенням проблем з очима

Вчені Кембриджського університету виявили, що технологію на основі штучного інтелекту ChatGPT 4 можна використовувати для сортування пацієнтів із проблемами зору – щоб визначати термінові випадки, які потребують огляду фахівців.

Про це повідомляє BBC.

Так, вчені влаштували ChatGPT 4 тестування, на якому йому були задані питання з офтальмології. ШІ набрав 69% на пробному іспиті із 87 питань. При цьому, як пише видання, для навчання програми було використано близько 374 питань з офтальмології.

Відповіді ChatGPT 4 порівнювали з висновками п'ятьох експертів-офтальмологів, які обслуговують пацієнтів із захворюваннями очей, трьох стажерів-офтальмологів та двох молодших лікарів непрофільної категорії. Також відповіді зрівняли з більш ранньою версією ChatGPT та іншими мовними моделями – у ChatGPT 4 результат виявився вищим.

Експерти-офтальмологи набрали в середньому 76%, стажери – 59%, а молодші лікарі – 43%.

"Ми могли б реально використовувати штучний інтелект для сортування пацієнтів із проблемами зору, щоб вирішити, які випадки є надзвичайними, які необхідно негайно оглянути фахівцю, які можуть оглянути лікарі загальної практики, а які взагалі не потребують лікування", - заявив керівник дослідження доктор Тірунавукарасу.

Він пояснив, що моделі ШІ можуть слідувати чітким алгоритмам, які вже використовуються, і що ChatGPT 4 так само, як і досвідчені лікарі, може відповісти на складні питання.

Вчений впевнений, що з подальшим розвитком моделі ШІ зможуть консультувати лікарів загальної практики, які мають труднощі з отриманням швидкої поради від вузьконаправлених спеціалістів.

Таким чином, за словами дослідників, технологія може бути розгорнута для сортування пацієнтів та визначення того, хто потребує спеціалізованої допомоги, а хто може почекати, щоб звернутися до лікаря загальної практики.

Водночас вчені наголосили, що мовні моделі, такі як ChatGPT, не зможуть замінити офтальмологів, але здатні надавати корисні поради та допомогу нефахівцям.

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