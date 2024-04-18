Компанія SoftServe інтегрує генеративний ШІ в роботу своїх працівників

Найбільша за виторгом українська ІТ-компанія SoftServe розпочинає інтеграцію інструментів генеративного штучного інтелекту в реальну роботу команд на клієнтських проєктах. Це відбувається тому, що завдяки ШІ вдалося скоротити час розробки програмного забезпечення на 20%.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Forbes.

Окрім скорочення часу розробки софту, можливості генеративного ШІ також здатні підвищити продуктивність розробницьких команд до 45%, а час розробки проєктів - на 30%, свідчить дослідження SoftServe за вересень 2023 року.

Станом на сьогодні, технологію ШІ в SoftServe використовують команди на девʼяти пілотних проєктах. Йдеться про бізнеси з фінансового сектору, промислового виробництва, ритейлу тощо. За даними SoftServe, час розробки програмного забезпечення на проєктах вдалось скоротити на 20%, Quality Control – на 25%, Test Automation – на 20%, створення технічної документації – на 17%.

Серед інструментів, які використовують в SoftServe: GitHub Copilot, CodeWhisperer та Duet AI для програмування, ChatGPT, MS Copilot 365 для роботи з текстом, а також корпоративна вебплатформа на основі ШІ NEO Platform.

"Наша мета – використати потенціал цієї технології на повну, саме в напрямку продуктивності фахівців на всіх етапах циклу розробки програмного забезпечення", – зазначив директор з практики генеративного ШІ в SoftServe Дмитро Овчаренко.

До кінця 2024 року в компанії планують масштабувати використання генеративного ШІ до сотні клієнтських проєктів, на яких працюватимуть понад 1000 фахівців.

Варто додати, що на початку 2023 року стало відомо, що міжнародна компанія з українськими коренями SoftServe стала учасником проєкту NASA та займатиметься розробкою роботів, які будуватимуть злітно-посадковий майданчик на Місяці.

Нагадаємо, засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс заявляв, що штучний інтелект допоможе людству перейти на триденний робочий тиждень.

Нещодавно повідомлялося, що швейцарська компанія з виробництва комп'ютерної периферії Logitech представила власний спосіб викликати ChatGPT. Він називається Logi AI Prompt Builder, і він базується на спеціальній кнопці, вмонтованій у мишу чи клавіатуру.

Також стало відомо, що онлайн-платформа з продажу стокових фото та відео Depositphotos у співпраці з компанією Bria.ai запустить власний генератор зображень на основі штучного інтелекту. Як ідеться у пресрелізі маркетплейсу, це дасть змогу створювати ексклюзивний і ліцензований контент, комерційно безпечний для бізнесу.