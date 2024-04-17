Logitech випускає спеціальну мишу для роботи зі штучним інтелектом

Швейцарська компанія з виробництва комп'ютерної периферії Logitech представила власний спосіб викликати ChatGPT. Він називається Logi AI Prompt Builder, і він базується на спеціальній кнопці, вмонтованій у мишу чи клавіатурі.

Про це повідомляє The Verge.

Logitech випустить у продаж мишу зі спеціальною кнопкою виклику штучного інтелекту, яку не потрібно буде прив’язувати до її оперативного розробника.

Спочатку випуск миші M750 зі штучним інтелектом із клавішею для миттєвого запуску буде доступний лише в США та Великобританії за 49,99 доларів або 54,99 фунтів відповідно.

Logi AI Prompt Builder миші Logitech не просто викликає чат-бота, він також виконує певні дії, які були встановлені попередньо. Мишу можна "попросити" перефразувати абзаци тексту, перетворити їх на маркери, зробити їх коротшими та лаконічнішими або скоротити до певної кількості слів.

Ця функція є частиною програми Logi Options+, яка дозволяє інтегрувати та керувати різними периферійними пристроями Logitech, включно з серіями MX, Master, Studio, Ergo та іншими, такими як клавіатури і миші.

Користувачі можуть активувати функцію AI підказок, натиснувши спеціальну кнопку на верхній частині миші. Це дія відкриває Prompt Builder в програмі Options+. Для тих пристроїв Logitech, що не обладнані кнопкою ChatGPT, можна перепризначити іншу кнопку для активації цієї функції.

Наразі Logi AI Prompt Builder працює лише з ChatGPT і розуміє лише англійську під час запуску. Logitech заявила, що працює над зв’язуванням його з іншими чат-ботами.

Додамо, компанія OpenAI надала доступ своїм платним користувачам до оновленої версії передової мовної моделі під назвою GPT-4 Turbo. Це оновлення принесло значні покращення в областях математики, логіки, програмування та письма. Окрім цього, OpenAI дозволила використовувати свій чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT без реєстрації.