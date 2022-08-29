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Бізнес
Дата публікації

Logitech покидає ринок Росії

Logitech покидає ринок Росії
Фото: depositphotos

Виробник клавіатури, комп'ютерних мишок та веб-камер йде з російського ринку, а співробітники компанії будуть звільнені. 

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Про це повідомляє CNews з посиланням на власні джерела.

Так, працівники російського представництва Logitech відпрацюють останній робочий день 31 серпня. При цьому у Logitech не прокоментували інформацію про свій вихід з російського ринку.

У квітні компанія призупинила постачання своєї продукції в Росію через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Logitech виробляє не лише клавіатури, миші, колонки, геймпади, джойстики та інше обладнання для геймерів, а й гарнітури та камери, необхідні для відеоконференцзвʼязку.

Нагадаємо, що виробник чаю Lipton і Brooke Bond йде з Росії. 