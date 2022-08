Один з найбільших у світі банків йде з Росії

Citigroup Inc у квітні 2021 року оголосив про плани залишити роздрібний бізнес у рамках широкого виходу з деяких країн. У березні, після вторгнення Росії в Україну, компанія розширила ці плани на місцеві комерційні банківські послуги в РФ, але не змогла знайти покупця для жодного бізнесу.

На сьогодні капітал Citigroup Inc у Росії становив 8,4 мільярда доларів. З третього кварталу 2022 року Citi закриє 15 філій та скоротить приблизно 2300 співробітників.

"Здається, це хороший крок. Це тому, що кредитування в Росії є високим ризиком, і країна може зазнати серйозного економічного спаду через економічні санкції", — сказав головний інвестиційний директор IronHold Capital у Нью-Йорку Сіддхарт Сінгхай.

Citibank був заснований у 1812 році як City Bank of New York, а пізніше став First National City Bank of New York. Citibank має дочірні банки та представництва у 36 країнах світу і входить до десятки найбільших банків світу за рейтингом британського журналу The Banker.