Один з найбільших у світі банків йде з Росії

Американський банк Citigroup Inc закриє свої клієнтські та комерційні банківські підприємства в Росії. Про це 25 серпня повідомила пресслужба банку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Citigroup Inc у квітні 2021 року оголосив про плани залишити роздрібний бізнес у рамках широкого виходу з деяких країн. У березні, після вторгнення Росії в Україну, компанія розширила ці плани на місцеві комерційні банківські послуги в РФ, але не змогла знайти покупця для жодного бізнесу.

На сьогодні капітал Citigroup Inc у Росії становив 8,4 мільярда доларів. З третього кварталу 2022 року Citi закриє 15 філій та скоротить приблизно 2300 співробітників.

"Здається, це хороший крок. Це тому, що кредитування в Росії є високим ризиком, і країна може зазнати серйозного економічного спаду через економічні санкції", — сказав головний інвестиційний директор IronHold Capital у Нью-Йорку Сіддхарт Сінгхай.

Citibank був заснований у 1812 році як City Bank of New York, а пізніше став First National City Bank of New York. Citibank має дочірні банки та представництва у 36 країнах світу і входить до десятки найбільших банків світу за рейтингом британського журналу The Banker.

Як зазначив Сінгхай, економіка Росії дійсно постраждала від санкцій, через що інші компанії також йдуть з російського ринку. Вторгнення російської армії в Україну повернуло економіку РФ на рівень 2018 року. Такого результату росіяни досягли за перші три місяці після розв'язання повномасштабної війни. Падіння стало найбільш тривалим в історії РФ.

Війна проти України також привела до того, що Росія не змогла виплатити відсотки за зовнішнім боргом уперше з 1918 року. Це означає, що РФ зіткнулася з дефолтом за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.

Джерело фото: ua.depositphotos.com