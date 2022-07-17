Росія планує позбутися SWIFT

Російська влада думає над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

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Про це заявив помічник лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна з економічних питань Максим Орєшкін, повідомляє російське видання "Медуза".

"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове зараз завдання… Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", - заявив недалекоглядний Орєшкін на форумі "Територія смислів".

Він зазначив, що наступного тижня влада Росії зустрінеться з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, "як налаштовувати платежі".

Крім того, як заявив представник держави-терориста, що з партнерами з Китаю обговорюються "й інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію".

Нагадаємо, що Євросоюз 14 червня відключив найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.