Российские власти думают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

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Об этом заявил помощник лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин, сообщает российское издание "Медуза".

"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача… Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", - заявил недальновидный Орешкин на форуме "Территория смыслов".

Он отметил, что на следующей неделе власти России встретятся с партнерами из Турции, чтобы обсудить, "как настраивать платежи.

Кроме того, как заявил представитель государства- террориста, что с партнерами из Китая обсуждаются "и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию".

Напомним, что Евросоюз 14 июня отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.