Сбербанк виходить з ринку Казахстану

Російський Сбербанк, що знаходиться під західними санкціями, ухвалив рішення про вихід із казахстанського ринку, керуючись поточною геополітичною ситуацією. Активи фінустанови продані національному холдингу Казахстану "Байтерек".

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Про це повідомила пресслужба "Байтереку".

Зазначається, шо національний керуючий холдинг "Байтерек" та Сбербанк підписали угоду купівлі-продажу всього пакету акцій фінустанови.

Сбербанк Казахстану має достатній запас ліквідності, високоякісний кредитний портфель і багато років одна із ключових учасників фінансового ринку Казахстану.

"Приймаючи рішення про придбання Сбербанку Казахстану, холдинг "Байтерек" оцінив його високу значущість для фінансової системи країни. Сучасна інфраструктура та технології, якими володіє банк, дозволять у короткий термін повернути банк до повноцінної роботи та розпочати фінансування реального сектора економіки Казахстану", - йдеться у повідомленні.

Банк продовжить виконувати свої зобов'язання перед клієнтами. Усі умови щодо банківських продуктів для чинних клієнтів залишаться незмінними.

Угода дозволить банку відновити у повному обсязі активні операції, залучення депозитів та проведення платежів, а також продовжити розвиток продуктів та послуг для населення та бізнесу.

Зазначається, що команда співробітників Сбербанку Казахстан продовжить свою роботу.

Також повідомляється, що сторони планують закрити угоду найближчим часом.

Зазначимо, Євросоюз з 14 червня відключив найбільший російський банк Сбєрбанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.

Нагадаємо, що Національний банк Українивирішив відкликати ліцензіїта ліквідувати ПІБ, а також МР Банк (екс-Сбербанк) ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який зараз намагається продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.