ФГВФО виставив на продаж київський спортклуб у заставі "дочки" Сбербанку РФ

Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон право вимоги за кредитом юрособи, забезпеченням по якому виступає нерухомість в центрі Києва на вулиці Старонаводницькій.

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Як сказано в повідомленні фонду, мова йде про приміщення спортивно-оздоровчого клубу з зоною басейну, спа-салоном та машиномісцями.

Загальна площа нерухомості становить 5 134 квадратних метри, також у забезпечення оформлено рухоме майно, зокрема, обладнання центру. Загальна заборгованість за кредитним договором складає 473,8 мільйона гривень, і ця ж сума є стартовою ціною активу.

Торги за лотом G16N021210 відбудуться у системі "Prozorro.Продажі" 7 вересня за класичною, "англійською", моделлю аукціону, тобто з підвищенням ціни.

Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором Росією.

Зазначимо також, що ФГВ повідомив про повторне виставлення на торги комплексів з переробки молока у чотирьох областях, що перебувають у заставі за кредитом іншого банку у російській власності, який зараз ліквідуюється, - Промінвестбанку. Таким чином, аукціон 10 серпня не відбувся.

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати ПІБ, а також МР Банк (екс-Сбербанк) ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який зараз намагається продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

При цьому варто нагадати, що 12 травня Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про примусову націоналізацію обох фінустанов, що належали держструктурам Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com