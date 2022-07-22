ФГВФО продає молочні заводи у заставі Промінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон 10 серпня у системі "Prozorro.Продажі" ще один лот з активів Промінвестбанку, який ліквідується.

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А саме, як ідеться у повідомленні фонду, на торги виставлено права вимоги за кредитом юрособи із забезпеченням у вигляді майнових комплексів з переробки молока загальною площею 52,2 тисячі квадратних метра із земельними ділянками загальною площею понад 9,5 га, обладнанням та автотранспортом в Київській, Полтавській, Вінницькій та Миколаївській областях.

Також у заставне майно входить житлова нерухомість із земельними ділянками загальною площею близько 1,4 тисячі квадратних метрів та 0,4 га відповідно в Васильківськомурайоні Київської області. Крім того, у заставу оформлено товари в обороті та частки у статутному капіталі чотирьох товариств.

Вказано, що "позичальник-юридична особа входить до групи компаній, яка є лідером з переробки молока в Україні, та продукція якої до останнього експортувалася до багатьох країн світу". Загальна заборгованість за кредитним договором складає 329,3 мільйона гривень, і саме така сума є стартовою ціною торгів.

При цьому торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни. Після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім самих позичальників та поручителів за кредитами, а також осіб, пов'язаних з Росією.

Нагадаємо також, що 1 серпня має відбутися аукціон з продажу прав вимог по кредиту Промінвестбанку, виданому виробнику титанової сировини компанії "Велта" і забезпеченням по якому виступає її гірничо-збагачувальний комплекс в Кіровоградській області. Тим часом керівник "Велти" паралельно заявив про наміри позбавити його компанії через ініціацію Бюро економічної безпеки арешту її активів.

Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати Промінвестбанк, а також Міжнародний резервний банк (екс-Сбербанк) ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який зараз прийнявся продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

Перший аукціон має відбутися 26 липня по активу МР Банку - кредиту, забезпеченням по якому виступає завод безалкогольних напоїв "Росинка" у Києві.

При цьому варто нагадати, що 12 травня Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про примусову націоналізацію обох фінустанов, що належали Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com