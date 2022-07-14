ФГВФО розпочав продаж активів української "дочки" Сбербанку РФ з заводу напоїв "Росинка"

У системі "Prozorro.Продажі" 26 липня відбудеться перший аукціон з продажу активів Міжнародного резервного банку, який зараз знаходиться в стадії ліквідації. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Кошти, отримані від продажу активів, підуть на розрахунки з кредиторами банку.

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На торги буде виставлено право вимоги за кредитним договором, що укладений з юридичною особою (лот GL16N021139), забезпеченням по якому виступає майновий комплекс загальною площею 22 536,40 квадратних метрів на вулиці Антона Цедіка (Ежена Потьє) неподалік станції метро "Шулявська" в Києві.

Також у це майно входить технологічне та допоміжне обладнання з виготовлення безалкогольних напоїв, акції юридичної особи-позичальника та майнові права інтелектуальної власності на знак товарів і послуг. Загальна заборгованість за кредитним договором складає 546,3 мільйона гривень.

Зазначимо, що саме на вулиці Антона Цедіка, 6 розташований Київський завод безалкогольних напоїв, відомий під брендом "Росинка". Його, нагадаємо, було визнано банкрутом ще восени 2016 року.

Початкова ціна лоту складає 546,3 мільйони гривень. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, що передбачає поетапне зниження ціни, а після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім пов'язаних з Росією.

Зазначимо, що Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати Міжнародний резервний банк, а також іншу фінустанову у власності РФ - Промінвестбанк, ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну.

При цьому 12 травня Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 травня про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.

У вказаному рішенні йдеться про конфіскацію саме Промінвестбанку, що належить російській державній корпорації "ВЕБ.РФ", та 100% МР Банку. Останній до грудня 2021 року називався Сбербанком і є дочірнім банком Сбербанком Росії.