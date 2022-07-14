ФГВФЛ начал продажу активов украинской "дочки" Сбербанка РФ с завода напитков "Росинка"

В системе "Prozorro.Продажи" 26 июля состоится первый аукцион по продаже активов Международного резервного банка, который сейчас находится в стадии ликвидации. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Средства, вырученные от продажи активов, пойдут на расчеты с кредиторами банка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

На торги будет выставлено право требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом (лот GL16N021139), обеспечением по которому выступает имущественный комплекс общей площадью 22 536,40 квадратных метра на улице Антона Цедика (Ежена Потье) неподалеку от станции метро "Шулявская" в Киеве.

Также в это имущество входит технологическое и вспомогательное оборудование для изготовления безалкогольных напитков, акции юридического лица-заемщика и имущественные права интеллектуальной собственности на знак товаров и услуг. Общая задолженность по кредитному договору составляет 546,3 миллиона гривен.

Отметим, что именно на улице Антона Цедика, 6 расположен Киевский завод безалкогольных напитков, известный под брендом "Росинка". Он, напомним, был признан банкротом еще осенью 2016 года.

Начальная цена лота составляет 546,3 миллиона гривен. Торги пройдут по голландской модели аукциона, предусматривающей поэтапное снижение цены, а после того как один из участников остановит снижение, участники могут предложить более высокую цену. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, за исключением связанных с Россией.

Отметим, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать Международный резервный банк, а также другое финучреждение в собственности РФ – Проминвестбанк, еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину.

При этом 12 мая Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

В указанном решении говорится о конфискации именно Проминвестбанка, принадлежащего российской государственной корпорации "ВЭБ.РФ", и 100% МР Банка. Последний до декабря 2021 назывался Сбербанком и является дочерним банком Сбербанком России.