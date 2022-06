"Газпром" отказался выплачивать дивиденды. Акции компании рухнули

Российский монополист "Газпром" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Такое решение приняли акционеры на заочном голосовании 30 июня, сообщает пресс-служба компании.

"Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно", — объяснил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, цитирует "Интерфакс".

После публикации решения на Мосбирже акции "Газпрома" начали резко падать. Сначала ценные бумаги подешевели на 15%, а уже через полчаса цены рухнули на 30% и продолжили падение .

Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%). То есть, решение не выплачивать дивиденды принимал по сути Кремль.

Однако 18,43% акций владеет американский The Bank of New York Mellon. Теперь банк не получат никакой прибыли.

Накануне этого решения в Германии в ответ на сокращение поставок газа из России заявили, что могут отрезать часть трубопровода "Северный поток-2", чтобы использовать его для своих нужд.

Кроме того, решению "Газпрома" предшествовали новые санкции США против РФ и заявления о том, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 млрд долларов.

