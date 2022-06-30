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Фондовые рынки
Дата публикации

"Газпром" отказался выплачивать дивиденды. Акции компании рухнули

"Газпром" отказался выплачивать дивиденды. Акции компании рухнули

Российский монополист "Газпром" решил не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Такое решение приняли акционеры на заочном голосовании 30 июня, сообщает пресс-служба компании.

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"Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно", — объяснил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов, цитирует "Интерфакс".

После публикации решения на Мосбирже акции "Газпрома" начали резко падать. Сначала ценные бумаги подешевели на 15%, а уже через полчаса цены рухнули на 30% и продолжили падение.

Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%). То есть, решение не выплачивать дивиденды принимал по сути Кремль.

Однако 18,43% акций владеет американский The Bank of New York Mellon. Теперь банк не получат никакой прибыли.

Накануне этого решения в Германии в ответ на сокращение поставок газа из России заявили, что могут отрезать часть трубопровода "Северный поток-2", чтобы использовать его для своих нужд.

Кроме того, решению "Газпрома" предшествовали новые санкции США против РФ и заявления о том, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 млрд долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан