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- Фондові ринки
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"Газпром" та Сбербанк відмовилися виплачувати дивіденди. Акції компанії та банку впали
Російський монополіст "Газпром" вирішив не виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року. Таке рішення ухвалили акціонери на заочному голосуванні 30 червня, повідомляє пресслужба компанії.
"Акціонери ухвалили рішення, що у поточній ситуації дивіденди за підсумками 2021 року виплачувати недоцільно", - пояснив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов, цитує "Інтерфакс".
Після публікації рішення на Мосбіржі акції "Газпрому" почали різко падати. Спочатку цінні папери подешевшали на 15%, а вже за пів години ціни впали на 30% і продовжили падіння.
Держава контролює понад 50% акцій безпосередньо (38,37%) і через держкомпанії АТ "Роснафтогаз" (10,97%) та "Росгазифікація" (0,89%). Тобто рішення не виплачувати дивіденди ухвалював по суті Кремль.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак 18,43% акцій має американський The Bank of New York Mellon. Тепер банк не ніякого прибутку.
Слідом за "Газпромом" дивіденди вирішив не виплачувати і Сбербанк. Дивіденди не виплачуватимуть уперше з 2000 року. Акції Сбербанку відразу знизилися майже на 7%.
Напередодні цього рішення у Німеччині у відповідь на скорочення постачання газу з Росії заявили, що можуть відрізати частину трубопроводу "Північний потік-2", щоб використати його для своїх потреб.
Крім того, рішенню "Газпрому" передували нові санкції США проти РФ та заяви про те, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грант у 1,3 млрд доларів у рамках пакету фінансування держбюджету 7,5 млрд доларів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com