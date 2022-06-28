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США ввели санкції проти близько сотні фізичних осіб та організацій РФ

США ввели санкції проти близько сотні фізичних осіб та організацій РФ
Фото: depositphotos

Міністерство фінансів США разом із Держдепартаментом оголосили про запровадження санкцій проти фізичних осіб, організацій, секторів оборонної та технологічної промисловості РФ.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Так, 28 червня Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) разом із Держдепартаментом ввів санкції проти 70 організацій, багато з яких мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази Російської Федерації, включаючи державну корпорацію "Ростех", секторів російської оборони, промисловості, технологій та виробництва, і навіть проти 29 фізичних осіб РФ.

Крім того, запроваджуються візові обмеження проти понад 500 військовослужбовців та чиновників РФ, які мають відношення до придушення інакодумства у Росії.

Нагадаємо, що США обклали російські товари 35% митом.