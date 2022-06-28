США ввели санкції проти близько сотні фізичних осіб та організацій РФ

Міністерство фінансів США разом із Держдепартаментом оголосили про запровадження санкцій проти фізичних осіб, організацій, секторів оборонної та технологічної промисловості РФ.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Так, 28 червня Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) разом із Держдепартаментом ввів санкції проти 70 організацій, багато з яких мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази Російської Федерації, включаючи державну корпорацію "Ростех", секторів російської оборони, промисловості, технологій та виробництва, і навіть проти 29 фізичних осіб РФ.

Крім того, запроваджуються візові обмеження проти понад 500 військовослужбовців та чиновників РФ, які мають відношення до придушення інакодумства у Росії.

Нагадаємо, що США обклали російські товари 35% митом.