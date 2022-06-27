США обложили российские товары 35% пошлиной

Президент США Джо Байден повысил пошлины на некоторые товары из России, а деньги от повышения тарифов будут переданы Украине. Таким образом, западные государства хотят заставить страну-агрессора Россию заплатить за жестокую войну против Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Байден 8 апреля 2022 года подписал Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

Байден запретил ввоз в Соединенные Штаты следующих товаров российского происхождения: сырой нефти, топлива, масла, сжиженного природный газа, каменный угля и угольной продукции.

Также запрещены импорт рыбы, морепродуктов и продуктов из них, спиртных напитков и непромышленных алмазов.

Теперь Джо Байден ввел 35% таможенные тарифы на российскую продукцию. С 27 июня 2022 года, во исполнение положений раздела 3(b)(1) Закона о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, повышаются до 35% ставки ввозной пошлины на определенный перечень товаров из РФ, импорт которых не был полностью запрещен.

США будут осуществлять мониторинг имплементации указанных таможенных ставок и могут принять решение по их пересмотру.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, что по итогам саммита G7 была достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине.

"Таким образом, Россию заставят платить за войну", — подчеркнул Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступая на саммите G7 призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны и ввести дополнительные санкции в отношении России.