США и ЕС работают над сокращением доходов РФ от экспорта энергоресурсов

США и Европейский союз работают над сокращением доходов России от экспорта энергоресурсов. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте Белого дома.

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"Мы также работаем вместе, чтобы найти способы дальнейшего сокращения доходов России от энергоносителей в ближайшие месяцы, чтобы еще больше ограничить способность России финансировать неспровоцированную войну в Украине", - сказано в заявлении.

Согласно ему, США и Еврокомиссия также принимают решительные меры по сокращению общего спроса на ископаемые виды топлива в соответствии с Парижским соглашением и нашей общей целью добиться нулевого уровня выбросов не позднее 2050 года.

Кроме того стороны продолжают сотрудничать в вопросе диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.

В то время как Россия сократила поставки природного газа в некоторые страны ЕС, США и другие поставщики активизировались.

С марта глобальный экспорт СПГ в Европу вырос на 75% по сравнению с 2021 годом, а экспорт СПГ из США в Европу почти утроился.

Чтобы способствовать этим усилиям в марте 2022 года была создана Энергетическая платформу ЕС для координации мер по обеспечению надежных и диверсифицированных поставок энергоносителей. Еврокомиссия также создала первую Региональную энергетическую платформу для Юго-Восточной Европы для поддержки газовой диверсификации региона, традиционно зависящего от поставок из России.

Напомним, ранее глава международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой, а правительства должны принять меры по сохранению работы стареющих атомных электростанций.