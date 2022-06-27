США та ЄС працюють над скороченням доходів РФ від експорту енергоресурсів

США та Європейський Союз працюють над скороченням доходів Росії від експорту енергоресурсів. Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, опублікованій на сайті Білого дому.

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"Ми також працюємо разом, щоб знайти способи подальшого скорочення доходів Росії від енергоносіїв у найближчі місяці, щоб ще більше обмежити здатність Росії фінансувати неспровоковану війну в Україні", - йдеться у заяві.

Згідно з ним, США та Єврокомісія також вживають рішучих заходів щодо скорочення загального попиту на викопні види палива відповідно до Паризької угоди та нашої спільної метою досягти нульового рівня викидів не пізніше 2050 року.

Крім того, сторони продовжують співпрацювати у питанні диверсифікації постачання енергоресурсів до Європи.

У той час як Росія скоротила постачання природного газу до деяких країн ЄС, США та інших постачальників активізувалися.

З березня глобальний експорт ЗПГ до Європи зріс на 75% порівняно з 2021 роком, а експорт ЗПГ із США до Європи майже потроївся.

Щоб сприяти цим зусиллям у березні 2022 року було створено Енергетичну платформу ЄС для координації заходів щодо забезпечення надійних та диверсифікованих постачань енергоносіїв. Єврокомісія також створила першу Регіональну енергетичну платформу для Південно-Східної Європи для підтримки газової диверсифікації регіону, який традиційно залежить від постачання з Росії.

Нагадаємо, раніше глава міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що Європа має негайно підготуватися до повного припинення експорту російського газу цієї зими, а уряди повинні вжити заходів щодо збереження роботи атомних електростанцій, що старіють.