США обклали російські товари 35% митом

Президент США Джо Байден підвищив мито на деякі товари з Росії, а гроші від підвищення тарифів буде передано Україні. Таким чином західні держави хочуть змусити країну-агресора Росію заплатити за жорстоку війну проти України.

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Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Зазначається, що Байден 8 квітня 2022 року підписав Закон про зупинення нормальних торговельних відносин із Росією та Білоруссю.

Байден заборонив ввезення в Сполучені Штати наступних товарів російського походження: сирої нафти, палива, олії, зрідженого природного газу, кам'яного вугілля та вугільної продукції.

Також заборонено імпорт риби, морепродуктів та продуктів із них, спиртних напоїв та непромислових алмазів.

Тепер Джо Байден запровадив 35% мита на російську продукцію. З 27 червня 2022 року, на виконання положень розділу 3(b)(1) Закону про зупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю, підвищуються до 35% ставки ввізного мита на певний перелік товарів із РФ, імпорт яких не був повністю заборонений.

США здійснюватимуть моніторинг імплементації зазначених митних ставок і можуть ухвалити рішення щодо їх перегляду.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, за підсумками саміту G7 було досягнуто домовленості, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні.

"Таким чином, Росію змусять платити за війну", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступаючи на саміті G7 закликав надати Україні системи протиповітряної оборони та запровадити додаткові санкції щодо Росії.