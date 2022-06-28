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США ввели санкции против около сотни физических лиц и организаций РФ
Министерство финансов США вместе с Госдепартаментом объявили о введении санкций против физических лиц, организаций, секторов оборонной и технологической промышленности РФ.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.
Так, 28 июня Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вместе с Госдепартаментом ввел санкции против 70 организаций, многие из которых имеют решающее значение для оборонно-промышленной базы Российской Федерации, включая государственную корпорацию "Ростех", секторов российской обороны, промышленности, технологий и производства, а также против 29 физических лиц РФ.
Кроме того, вводятся визовые ограничения против более 500 военнослужащих и чиновников РФ, которые имеют отношение к подавлению инакомыслия в России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что США обложили российские товары 35% пошлиной.