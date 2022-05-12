Рада одобрила указ Зеленского о национализации активов Сбербанка и Проминвестбанка

Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского о введении в действия решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

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За соответствующий законопроект №7371 12 мая проголосовало 334 депутата, сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Принятый закон вступает в силу со дня опубликования. Сам же упомянутый указ на сайте президента не публиковался, однако его скан-копия была опубликована на сайте Рады.

В указанном решении СНБО речь идет о конфискации 99,77% Проминвестбанка, принадлежащих российской государственной корпорации "ВЭБ.РФ", и 100% Международного резервного банка (ранее - Сбербанк, дочерний банк Сбербанка России).

Также решено отобрать у МР Банка право требования долга Донецкой железной дороги в сумме почти 4,9 миллиарда гривен, долга завода "Электротяжмаш" в 517 миллионов гривен, долга холдинговой компании "Артем" в 205 миллионов гривен, а также долга предприятия "Заря-Машпроект" в 2,3 миллиарда гривен. У ПИБ, в свою очередь, государство забирает долг перед ним "Укрзализныци" в сумме почти 6,8 миллиарда гривен.

Кроме того, у бывшего Сбербанка конфискуют кредиторские требования почти на 14,9 миллиарда гривен, а у ПИБ - на 935 миллионов гривен. Помимо этого, оба финучредждения лишатся средств на накопительном и корреспондентских счетах, облигаций внутреннего госзайма и депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком Украины.

Кабинету министров и Фонду гарантирования вкладов физлиц при участии НБУ поручено провести национализацию указанных активов в течение 10 дней после опубликования указа Зеленского. Однако он, как выше отмечено, на президентском сайте не публиковался, потому пока не может рассматриваться как официально опубликованный.

В свою очередь, как передают российские СМИ, на решение уже отреагировал Сбербанк РФ, заявивший, что инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Напомним, что 3 марта Рада приняла закон об основных принципах национализации Украиной активов, принадлежащих России и ее резидентам, однако конкретных решений о такой конфискации до сих пор не принималось.

В пояснительной записке к нынешнему президентскому законопроекту отмечается, что он позволит создать правовые основания для реализации мер, предусмотренных указанным решением СНБО "с целью мобилизации необходимых ресурсов для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, ее национальных интересов в условиях полномасштабной агрессивной войны, которую РФ развязала и ведет против Украины и украинского народа".

Напомним при этом, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило документ, согласно которому активы РФ на территории Украины перейдут государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд". Предполагается, что именно российские активы станут одним из основных источников наполнения этого фонда.

Отметим, что Нацбанк решил отозвать лицензии и ликвидировать упомянутые ПИБ и Международный резервный банк еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину.

Источник фото: ua.depositphotos.com