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Дата публикации

Кабмин одобрил национализацию 26 млрд грн активов российских банков

Кабмин одобрил национализацию 26 млрд грн активов российских банков
Фото: ua.depositphotos.com

Кабинет министров поддержал предложение Национального банка Украины (НБУ) о национализации 26 млрд грн активов выведенных с украинского рынка российских банков.

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Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут, передает "Экономическая правда".

По словам главы ФГВФЛ, на уровне правительства уже есть решение о принудительном изъятии.

"Следующие шаги – это решение СНБО (Совет Национальной безопасности и обороны – Delo.ua) и указ президента о введении его в действие", – заявила Рекрут.

Согласно решению, государство будет экспроприировать высоколиквидные активы таких банков, как МР Банк (дочь Сбербанка) и Проминвестбанк. Так, под национализацию попадут деньги на накопительном счете НБУ, на корреспондентских счетах банков, кредиты государственных компаний и обязательства материнских структур этих банков.

Кроме этого, отметила Рекрут, в случае утверждения такого решения, будут конфискованы государственные облигации в собственности. Таким образом, государство в лице Министерства финансов больше ничего не будет должно российским банкам.

Кроме этого, будут также экспроприированы депозитные сертификаты (Нацбанк не будет возвращать им средства) и корпоративные права этих банков, чтобы позволить иметь право на излишки активов, которые останутся после национализации.

"То есть мы ожидаем, что после удовлетворения всех требований кредиторов у неплатежеспособных банков будут излишки активов. Это значит, что все очереди получат средства", – пояснила глава ФГВФЛ.

Рекрут рассказала, что у МР Банка на накопительном счете остается 3 млрд грн, чего достаточно для удовлетворения потребностей вкладчиков до 200 тысяч грн и следующей очереди кредиторов и физических лиц, вклады которых превышают эту сумму. Кредиторы седьмой очереди, юридические лица будут получать выплаты за счет реализации портфеля активов банка.

"Портфель остался в пределах 20 млрд грн, также есть другие активы, в том числе недвижимость. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть все очереди кредиторов, за исключением связанных лиц. И мы надеемся, что у нас будут излишки, которые также вернем государству", – подчеркнула Рекрут.

При этом права материнских структур (российских Сбербанка и "ВЭБ.РФ") должны перейти государству: речь идет о депозитах, текущих счетах или субординированном долге материнской структуры в банке. Как объясняет Рекрут, это значит, что украинские "дочки" не должны будут ничего возвращать материнской структуре.

Помимо этого, государство заберет у банков кредиты, выданные украинским государственным компаниям. Речь идет о четырех государственных предприятиях, имеющих стратегическое значение.

Сумма этого долга перед двумя банками без процентов составляет около 10 млрд грн. О каких предприятиях идет речь, Рекрут не уточнила.

Ранее НБУ предложил правительству национализировать активы выведенных из рынка "дочек" российских государственных банков. Речь идет о Сбербанке и Проминвестбанке.

Напомним, после вторжения РФ в Украину НБУ аннулировал лицензии и ликвидировал МР Банк (ранее Сбербанк) и Проминвестбанк. Эти банковские учреждения находились под контролем РФ. В Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запустили процедуру ликвидации российских банков.

Отметим, Украина собирается национализировать всю собственность России в нашей стране, чтобы компенсировать часть убытков из-за войны.

3 марта Верховная Рада приняла закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.

10 марта закон подписал президент Владимир Зеленский.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Дмитрий Нарожный