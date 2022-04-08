Украина национализирует все российское имущество

Украина собирается национализировать всю собственность России в нашей стране, чтобы компенсировать часть убытков из-за войны.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что уже принят соответствующий закон.

"Есть ряд бизнесов в Украине, которые принадлежат России. Безусловно, принято законодательство о национализации. Мы начали эти процессы, чтобы компенсировать за счет этих доходов часть убытков, которые наносит нам РФ", — заявил премьер-министр.

Также Украина ожидает получить средства от замороженных за рубежом российских активов.

Шмыгаль также подчеркнул, что решение судов во время национализации российского имущества не понадобится.

”В условиях военного времени, я думаю, что мы будем уже действовать по новому закону, и национализировать это имущество в условиях военного времени”.

Отметим, 3 марта Верховная Рада приняла закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.

10 марта закон подписал президент Владимир Зеленский.

Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества государства, начавшего полномасштабную войну против Украины.