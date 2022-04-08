Україна націоналізує все російське майно

Україна збирається націоналізувати всю власність Росії у нашій країні, щоб компенсувати частину збитків, які зазнає Україна через війну.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що вже ухвалено відповідний закон.

"Є ряд бізнесів в Україні, які належать Росії. Безумовно, ухвалено законодавство про націоналізацію. Ми розпочали ці процеси, щоб компенсувати за рахунок цих доходів частину збитків, які завдає нам РФ", – заявив прем'єр-міністр.

Також Україна очікує на отримання коштів від заморожених за кордоном російських активів.

Шмигаль також наголосив, що рішення судів під час націоналізації російського майна не знадобиться.

”В умовах воєнного часу, я думаю, що ми вже діятимемо за новим законом і націоналізувати це майно в умовах воєнного часу”, — заявив прем'єр-міністр.

За його словами, також майно заберуть у тих українців, які публічно заперечують вторгнення РФ. Наразі для цього розробляють підзаконні нормативні акти.

Зазначимо, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать Росії.

10 березня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Закон визначає правові основи примусового вилучення майна держави, яка розпочала повномасштабну війну проти України.

Крім того, Верховна Рада дозволила конфіскацію майна росіян, а також тих громадян, які заперечують або підтримують агресію РФ проти України.