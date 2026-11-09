"Укрнафта" планує видобуток нафти зі свердловини на Львівщині

АТ “Укрнафта” планує розпочати видобуток нафти зі свердловини №15 Заводівського родовища у Дрогобицькому районі Львівської області. Орієнтовний обсяг видобутої рідини становитиме до 3 куб. м на добу. Перед початком робіт компанія має пройти процедуру оцінки впливу на довкілля.

Як пише Dilo, про це повідомляє Lviv.media з посиланням на повідомлення, оприлюднене 6 листопада на сайті Трускавецької міської ради.

Де "Укрнафта" планує видобувати нафту

Роботи проводитимуть на базі вже наявної свердловини №15 Заводівського родовища поблизу села Орів, що входить до Трускавецької громади. За реалізацію проєкту відповідатиме нафтогазовидобувне управління "Бориславнафтогаз".

Глибина свердловини становить близько 4,9 км. Згідно з планами компанії, орієнтовний обсяг видобутої рідини становитиме 3 куб. м на добу.

Видобуту продукцію планують транспортувати автоцистернами до виробничих потужностей - "Бориславнафтогазу". Також розглядають альтернативний варіант доставки трубопроводом.

Видобуток нафти на Львівщині

До початку видобувних робіт "Укрнафта" має пройти процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД). Вона передбачає дослідження можливих екологічних наслідків реалізації проєкту, зокрема для території поблизу одного із сіл Трускавецької громади.

Мешканці громади можуть подавати зауваження та пропозиції щодо запланованої діяльності протягом 12 робочих днів із моменту офіційного оприлюднення відповідного повідомлення в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Пропозиції приймає департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації.

Після підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля відбудеться окреме громадське обговорення проєкту.

Нагадаємо, "Укрнафта" планує до 2030 року реалізувати три проєкти, які мають забезпечити близько 100 тис. тонн додаткової нафти протягом п'яти років після їх запуску.