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"Укрнафта" виставила на аукціон колишній ресторан біля вокзалу Львова

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У Львові продають будівлю колишнього ресторану біля залізничного вокзалу

АТ “Укртранснафта” виставило на продаж нежитлову будівлю колишнього ресторану “Дружба” на вул. Городоцькій у Львові. 

Як пише Dilo, про це повідомляється на порталі Prozzoro.Продажі.

Продаж нерухомості у Львові

Об’єкт має загальну площу 1129,5 м² і розташований на земельній ділянці площею 0,18 га. Це двоповерхова цегляна будівля з підвалом і мезоніном. У ній облаштовано чотири окремі входи, а територію огороджено металевим парканом із в’їзними воротами та додатковим в’їздом і виїздом.

Цільове призначення земельної ділянки - будівництво й обслуговування інших будівель громадської забудови.

Будівля має електропостачання, водопостачання та водовідведення, систему опалення й пожежогасіння. За інформацією в описі лота, до 2012 року "Укртранснафта" використовувала приміщення як ресторан і бар із власною кухнею. Для відновлення повноцінної роботи об’єкта необхідний капітальний ремонт. Раніше у правому крилі будівлі працював ресторан "Депо", який належав до перших приватних ресторанів Львова.

Для участі в аукціоні потенційні покупці мають сплатити гарантійний внесок у розмірі понад 938 тис. грн.

Торги заплановані на 28 жовтня 2026 року. Аукціон проходитиме у три раунди: учасники подаватимуть закриті цінові пропозиції та не бачитимуть ставок конкурентів.

Нагадаємо, у Закарпатській області виставили на продаж санаторно-готельний комплекс “Смерічка”, розташований на курорті “Сонячне Закарпаття” в селі Поляна. Вартість об’єкта становить $1,275 млн. Комплекс має 33 номери та власний бювет мінеральної води.

Автор:
Ольга Опенько

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