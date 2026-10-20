"Укрнафта" выставила на аукцион бывший ресторан у вокзала Львова

АО "Укртранснафта" выставило на продажу нежилое здание бывшего ресторана "Дружба" по ул. Городоцкой во Львове.

Как пишет Dilo, об этом сообщается на портале Prozzoro.Продажи .

Продажа недвижимости во Львове

Объект имеет общую площадь 1129,5 м2 и расположен на земельном участке площадью 0,18 га. Это двухэтажное кирпичное здание с подвалом и мезонином. В ней обустроены четыре отдельных входа, а территория ограждена металлическим забором с въездными воротами и дополнительным въездом и выездом.

Целевое назначение земельного участка - строительство и обслуживание других построек общественной застройки.

Здание имеет электроснабжение, водоснабжение и водоотвод, систему отопления и пожаротушения. По информации в описании лота, до 2012 года " Укртранснафта" использовала помещение в качестве ресторана и бара с собственной кухней. Для восстановления полноценной работы объекта необходим капитальный ремонт. Ранее в правом крыле здания работал ресторан " Депо", который принадлежал к первым частным ресторанам Львова.

Для участия в аукционе потенциальные покупатели должны уплатить гарантийный взнос более 938 тыс . грн .

Торги запланированы на 28 октября 2026 года . Аукцион пройдет в три раунда: участники будут подавать закрытые ценовые предложения и не будут видеть ставок конкурентов.

Напомним, в Закарпатской области выставили на продажу санаторно-гостиничный комплекс "Смеричка", расположенный на курорте "Солнечное Закарпатье" в селе Поляна. Стоимость объекта составляет $1,275 млн. Комплекс имеет 33 номера и собственный бювет минеральной воды.