На Закарпатье продают гостиницу с собственным бюветом минеральной воды за $1 млн

В Закарпатской области выставили на продажу санаторно-гостиничный комплекс "Смеричка", расположенный на курорте "Солнечное Закарпатье" в селе Поляна. Стоимость объекта составляет $1,275 млн. Комплекс имеет 33 номера и собственный бювет минеральной воды.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Продажа санаторно-гостиничного комплекса

В настоящее время гостиница законсервирована и не ведет коммерческую деятельность.

Комплекс расположен в центральной части курорта в Мукачевском районе Закарпатья. В его состав входит спальный корпус общей площадью 883,1 кв. м на земельном участке площадью 0,2334 га. Здание построили в 2000 году. Оно имеет три-четыре этажа и рассчитана на одновременное размещение ориентировочно 66-87 гостей.

Отель насчитывает 33 номера: восемь номеров категории "люкс", 11 полулюксов и 14 двухместных стандартных номеров. На территории обустроена автостоянка на 15 автомобилей и летняя зона отдыха с тремя беседками.

Одной из особенностей комплекса есть собственный бювет минеральной воды. Она также подведена непосредственно к каждому номеру - для питья и приема минеральных ванн. Рядом с отелем, примерно в 10 метрах, расположены водолечебница и столовая.

Комплекс снабжен электро-, водо- и газоснабжением, канализацией, системами охраны и видеонаблюдения. Отопление производится от собственной котельной, оборудованной газовым котлом с возможностью использования твердого топлива.

По информации по инвестиционному предложению, в 2026 году в гостинице сменился владелец, после чего провели восстановительные и ремонтные работы. Ранее в отеле работало до 10 сотрудников.

Потенциальный покупатель может рассматривать комплекс для восстановления гостиничной деятельности или развития оздоровительного и рекреационного направлений. Среди возможных форматов – организованные групповые заезды, оздоровительные туры и длительное проживание. В то же время, реализация этих планов потребует возобновления работы комплекса и организации управления.

К продаже предлагают корпоративные права общества с ограниченной ответственностью "Смеричка". Заявленная причина продажи – переезд.

Ранее сообщалось, что дворец Жевуских-Лянцкоронских в Роздоле на Львовщине планируют отреставрировать и приспособить под 5-звездочный отель. На территории более 10 га хотят создать культурно-туристический комплекс с ресторанами, SPA, ивент-холлом, образовательными просторами и новой туристической инфраструктурой. Завершить работы планируется к 2032 году.