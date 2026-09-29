SPA и культурный центр: дворец во Львовской области восстановят и превратят в 5-звездочный отель

Дворец Жевуских-Лянцкоронских в Роздоле на Львовщине планируют отреставрировать и приспособить под 5-звездочный отель. На территории более 10 га хотят создать культурно-туристический комплекс с ресторанами, SPA, ивент-холлом, образовательными просторами и новой туристической инфраструктурой. Завершить работы планируется к 2032 году.

Как пишет Dilo, об этом информирует Zahid.net.

Ревитализация дворца в Роздоле

В Роздоле на Львовщине презентовали концепцию ревитализации дворца Жевуских-Лянцкоронских и развития территории вокруг него. Достопримечательность, которую в 2023 году приобрела инвестиционно-промышленная компания EFI Group, планируют отреставрировать и приспособить под пятизвездочный отель.

Концепцию представили 28 сентября. В тот же день Министерство культуры, Львовская ОВА, местная община и владелец дворца подписали меморандум о сотрудничестве.

В самом дворце планируют обустроить гостиницу, три ресторана, бальные и презентационные просторы. Аутентичные элементы здания должны сохранить, одновременно сооружение оборудованы современными инженерными системами, в частности тепловыми насосами и солнечными панелями.

Территорию площадью более 10 га хотят превратить в культурно-туристический комплекс. Здесь предусмотрены ивент-холл, SPA, образовательные пространства, школа искусств, украинско-польский культурный центр, визит-центр и дополнительная гостиничная инфраструктура.

Развалины советского клуба напротив дворца планируют демонтировать. В то же время древние стены, обнаруженные в ходе исследований, сохранят и интегрируют в новое здание Rozdil Hall. Там будут проводить выставки, концерты, спектакли и другие события, а также обустроят резиденцию для художников.

Новую застройку хотят вынести за пределы исторического дворцово-паркового ансамбля. Сам парк площадью около 6 га принадлежит общине. Исследования показали, что на его территории сохранилось значительное количество вековых деревьев.

По словам авторов проекта, концепции предшествовали архитектурные и археологические исследования, изучение архивов и территории комплекса. Они, в частности, показали, что современный дворец стоит на оборонных стенах замка XVI века.

Владельцы планируют завершить все работы по ревитализации комплекса к 2032 году. Целью проекта является сочетание сохранения исторического наследия с экономической моделью, которая позволит удерживать и развивать памятник.

О дворце

Дворец Жевуских-Лянцкоронских , известный также как Франкополь, - памятник архитектуры XVIII-XIX веков в Роздоле Львовской области. Дворец возвели около 1740 года при Жевуских, а впоследствии его неоднократно перестраивали. В конце XIX века, при владельцах Лянцкоронских, здание приобрело черты французского неоренессанса.

В период расцвета резиденция была одним из важных культурных центров региона. Здесь хранились значительная библиотека, коллекции произведений искусства, старинного оружия, серебра и фарфора. Библиотека насчитывала более 20 тысяч томов.

В советский и постсоветский периоды дворец постепенно пришел в упадок. В 2023 году памятку приобрела на аукционе инвестиционно-промышленная компания EFI Group. В настоящее время владельцы планируют отреставрировать дворец и приспособить его под пятизвездочный отель, а территорию вокруг превратить в культурно-туристический комплекс.

Напомним, девелоперский проект комплекса апартаментов в рекреационной части Одессы выставили на продажу. Актив включает земельный участок площадью 2,1 га и имеющиеся здания, а потенциальная площадь застройки по одному из сценариев составляет 44 061 м².