Украинские военные впервые применили робота-амфибию: как это меняет логистику на фронте (ФОТО)

Военные одной из отдельных механизированных бригад ВСУ впервые провели логистическую миссию на амфибийном наземном роботизированном комплексе украинской разработки. НРК-амфибия преодолел более 40 км по суше и воде и доставил на позиции провизию и боекомплект.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Для чего нужен НРК-амфибия

Как отметили в ведомстве, водные препятствия на фронте реальная проблема для военной логистики. Реки, каналы и заболоченные участки могут перекрывать маршруты для обычных роботизированных наземных комплексов. Амфибийный НРК может преодолевать такие препятствия без использования отдельного транспорта.

На суше комплекс двигается как наземный робот, а для преодоления водного участка переходит на воду. Это позволяет использовать один комплекс на маршрутах с разным типом местности.

Перед первой логистической миссией НРК несколько месяцев дорабатывали вместе с военными. Изменения вносили на основе задач, опыта использования и особенностей местности.

По данным Минобороны, кластер оборонных инноваций Brave1 оказал грантовую поддержку для развития этого комплекса. В июне 2026 г. в рамках обновленной грантовой программы Brave1 запустили отдельное направление для разработки НРК-амфибий.

"Расширяем возможности роботизированных систем, чтобы у украинских военных было больше технологических инструментов для выполнения боевых задач", — отметили в Министерстве обороны.

Напомним, с начала 2026 года количество логистических и эвакуационных миссий НРК на фронте выросло в 3,3 раза. В августе работы выполнили более 25 000 задач, подвозя боеприпасы и эвакуируя раненых из самых опасных участков.