Профицит электроэнергии в Украине: экспорт вырос, запасы газа превысили целевой уровень

В Украине сохраняется профицит электроэнергии на фоне слабого внутреннего потребления, при этом запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,6 млрд м³. В сентябре страна экспортировала около 375 ГВтч электроэнергии, тогда как импорт составлял 64 ГВтч.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Как изменился энергорынок Украины в сентябре

Одной из причин профицита стало сокращение промышленного потребления, в том числе из-за ударов по энергоемким металлургическим предприятиям. На этой неделе потребление в энергосистеме колебалось от 6800 до 10200 МВт.

В октябре планируется работа всех девяти энергоблоков АЭС общей мощностью 7750 МВт. В настоящее время работают шесть блоков, еще три находятся в плановом ремонте.

Производство ГЭС ограничено из-за маловодности Днепра и Днестра. ТЭС и ТЭЦ работают на низких уровнях из-за ремонтов, восстановления поврежденных мощностей и слабого спроса. Запасы угля на ТЭС составляют 1,7 млн. тонн.

Запасы газа превысили целевой уровень

Объем газа в украинских ПХГ достиг 15,6 млрд м³. Это на 23% больше, чем в прошлом году, и примерно на 1 млрд м3 превышает целевой показатель в 14,6 млрд м3 на начало отопительного сезона 2026/27.

Суточное потребление газа сократилось до 22 млн м³ из-за снижения промышленного производства и проблем с морским экспортом. Текущая добыча покрывает внутренний спрос, а излишки продолжают закачивать в хранилища.

В то же время возрос реэкспорт газа из таможенного склада. Поставки в Венгрию составляют около 19,5 млн. м³ в сутки, в Польшу - 7,2 млн. м³. Решение об открытии коммерческого экспорта газа украинской добычи пока не принято.

Европейские хранилища

Запасы газа в европейских ПХГ составляют 75,3 млрд м³, или 70% их вместимости. Это на 18% ниже среднего уровня за последние пять лет и на 15% меньше, чем в прошлом.

Электроэнергия дорожает, несмотря на профицит

Несмотря на переизбыток электроэнергии, оптовые цены в Украине на прошлой неделе в рабочие дни выросли на 22%. Индекс базовой нагрузки достиг 7354 грн/мВтч.

Средняя цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в сентябре составляет 6161 грн/МВт·ч против 5893 грн/МВт·ч в августе.

На западной границе Украины цены в рабочие дни за неделю выросли в среднем на 4%. В Румынии они достигли 213 евро/МВтч, в Венгрии - 216 евро/МВтч, в Польше - 164 евро/МВтч.

Основные риски

В преддверии отопительного сезона ключевым риском для энергосистемы остаются возможные удары по инфраструктуре.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что украинские спецслужбы получили материалы по российским планам атак на объекты генерации, тепло- и водоснабжения, а также межгосударственные интерконнекторы.

Напомним, НКРЭКУ приступит к пересмотру предельных цен на ключевых сегментах спотового рынка электроэнергии. Новые price caps могут заработать с 1 ноября, однако в подготовленном проекте регулятор пока предлагает оставить без ограничений действующие ограничения.