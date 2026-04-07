Будут ли графики отключений газа зимой: в Раде оценили риски и запасы

Подготовка к следующему отопительному сезону в Украине зависит, прежде всего, от финансовой способности государства закупить необходимые объемы ресурса. Пока физического дефицита газа в Европе нет, а технические возможности для его импорта и закачки в хранилища полностью обеспечены.

Об этом народный депутат Сергей Нагорняк заявил "Телеграфу".

По его словам, главным вызовом остается поиск средств, как и в прошлом году, когда НАК "Нефтегаз Украины" привлекала кредиты и международные гранты.

Ключевые факторы стабильности и риска

Депутат выделил несколько аспектов, влияющих на прохождение зимы:

Ценовой разрыв: на европейском рынке газ стоит около 38 тысяч гривен за тысячу кубометров, в то время как украинское население получает его по тарифу примерно 8 тысяч гривен. Разница компенсируется за счет собственной добычи.

Безопасность хранилищ: украинские ПХГ расположены глубоко под землей, что защищает их от ракетных ударов. Наземная инфраструктура уязвима, однако даже ее повреждение раньше не приводило к полной остановке поставок.

Графики ограничений: введение графиков отключений газа (аналогичных электроэнергии) Нагорняк считает нереалистичным сценарием.

Когенерация: за неимением средств "Нафтогаз" временно не продает газ теплокоммунэнерго по льготным ценам для генерации электричества, однако к этой поддержке могут вернуться осенью в случае дефицита в энергосистеме.

Отдельной проблемой остаются постоянные атаки РФ на объекты газодобычи, влияющие на объемы и качество добываемого ресурса. Однако ситуация остается контролируемой.

Отдельной проблемой остаются постоянные атаки РФ на объекты газодобычи, влияющие на объемы и качество добываемого ресурса. Однако ситуация остается контролируемой.