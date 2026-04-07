Чи будуть графіки відключень газу взимку: у Раді оцінили ризики та запаси

Підготовка до наступного опалювального сезону в Україні залежить передусім від фінансової спроможності держави закупити необхідні обсяги ресурсу. Наразі фізичного дефіциту газу в Європі немає, а технічні можливості для його імпорту та закачування у сховища повністю забезпечені.

Як повідомляє Delo.ua, про це народний депутат Сергій Нагорняк заявив "Телеграфу".

За його словами, головним викликом залишається пошук коштів, як і минулого року, коли НАК "Нафтогаз України" залучала кредити та міжнародні гранти.

Ключові фактори стабільності та ризики

Депутат виділив кілька аспектів, що впливають на проходження зими:

Ціновий розрив: на європейському ринку газ коштує близько 38 тисяч гривень за тисячу кубометрів, тоді як українське населення отримує його за тарифом приблизно 8 тисяч гривень. Різниця компенсується за рахунок власного видобутку.

Безпека сховищ: українські ПСГ розташовані глибоко під землею, що захищає їх від ракетних ударів. Наземна інфраструктура вразлива, проте навіть її пошкодження раніше не призводило до повної зупинки постачання.

Графіки обмежень: запровадження графіків відключень газу (аналогічних до електроенергії) Нагорняк вважає нереалістичним сценарієм.

Когенерація: через брак коштів "Нафтогаз" тимчасово не продає газ теплокомуненерго за пільговими цінами для генерації електрики, проте до цієї підтримки можуть повернутися восени у разі дефіциту в енергосистемі.

Окремою проблемою залишаються постійні атаки РФ на об'єкти газовидобутку, що впливає на обсяги та якість видобутого ресурсу. Проте ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, Міненерго продовжує шукати рішення для підтримки газової генерації. Цей напрям визначено як пріоритетний як на час воєнного стану, так і для періоду післявоєнної відбудови енергоринку.