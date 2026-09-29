В Украине продают суда с пробоинами после российских атак: какая цена (ФОТО)

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на электронные торги девять арестованных судов в порту Измаил общей стоимостью 151,6 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает АО "Прозорро.Продажи".

Отмечается, что торги пройдут 8 октября по правилам трехраундового английского аукциона, то есть повышения цены.

В состав лота входят суда Rondo, Svir, Avangard, VolgoBalt 225, VolgoBalt 193, VolgoBalt 244, Omskiy 6, Naviger 2 и Omskiy 132.

Часть из них имеет повреждения в результате российских атак — пробоины в корпусах и трюмах, из-за которых попадает вода. В Omskiy 132 частично затоплено машинное отделение.

Другие суда из-за длительного простоя находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют комплексного ремонта корпусов, механизмов, проверки систем.

Суда арестовали в апреле 2022 года по решению следственного судьи Лычаковского райсуда Львова по ходатайству прокурора Офиса генпрокурора и принадлежали российским компаниям. Впоследствии они были переданы в управление АРМА.

Ранее АРМА реализовало через систему "Прозорро.Продажи" арестованное судно USKO MFU, переданное в управление на основании решения Днепровского районного суда Киева.

Победителем аукциона стало ООО "Уневерсал ЛТД", которое приобрело судно по стартовой цене 2,48 млн. грн.

Также АРМА и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.