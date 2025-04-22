Арестованным российским суднам запретили выходить за пределы акватории Украины

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины принимают решительные меры для предотвращения незаконного выхода арестованных судов за пределы территории Украины.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, она провела встречу с руководителем Администрации судоходства Николаем Кравчуком, во время которой обсудили усиление надзора за арестованными российскими суднами, находящимися в портах Украины. На сегодняшний день в управлении АРМА находится 16 таких судов, и каждое из них имеет значительный потенциал для наполнения государственного бюджета.

"Особое внимание уделили ситуации с судном EMMAKRIS III, являющимся одним из наиболее резонансных из десяти арестованных судов, переданных в управление частному предприятию "Маринекс". Один из ключевых вопросов — недопущение выхода судна за пределы акватории Украины даже в процессе его перемещения с целью оптимизации мест в порту", -.

Она напомнила о решении Печерского суда Киева о недопущении выхода арестованного судна "EMMAKRIS III" за территорию порта.

Дума подчеркнула, что рассмотрение вопроса о перемещении арестованных судов в пределах портов не должно влиять на уже действующие договоры по управлению и поступлению в госбюджет, ведь в настоящее время избран управляющий и АРМА будет соблюдать условия заключенного договора.

В свою очередь Кравчук заверил, что Администрацией судоходства уже проинформированы капитаны портов о запрете суднам покидать порты, определенные решением суда, а передислокация возможна исключительно в пределах порта.

Также АРМА имеет возможность отслеживать перемещение судов в режиме реального времени. Это позволяет предотвратить возможные нарушения и гарантировать прозрачность процессов управления.

В АРМА убеждены, что арестованные суда не должны простаивать у причалов, блокируя работу портов и теряя экономическую стоимость. Более эффективным механизмом управления такими активами является их реализация на основании соответствующих судебных определений. Поэтому АРМА и Администрация судоходства обратились с общим заявлением в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По убеждению АРМА, именно такое изменение способа управления через реализацию арестованных судов позволит:

сохранить стоимость вещественных доказательств путём их реализации;

прекратить наращивание задолженности портов по портовым сборам и разблокировать причалы;

обеспечить наполнение государственного бюджета в условиях военного положения.

Напомним, 21 апреля на аукционе за 6,4 млн грн продали российский нефтяной танкер Nika Spirit, переданный в АРМА.

Также АРМА объявила отбор управляющего для арестованного российского судна Volgoneft-268 ("Волгонефть"). В 2025 году актив был оценен почти 26,5 млн. грн.