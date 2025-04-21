АРМА ищет управляющего для арестованного российского судна: что известно

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило отбор управляющего для арестованного российского судна Volgoneft-268 ("Волгонефть"), которое уже доступно на платформе Prozorro.

Об этом сообщает Арма.

Что известно об активе

Соответствующее объявление уже опубликовано на платформе Prozorro: UA-2025-04-18-008010-a.

Согласно отчету независимого оценщика, в 2025 году актив был оценен почти в 26,5 млн грн.

Танкерное судно Volgoneft-268 обычно использовалось для перевозки нефтепродуктов, химических веществ и других наливных грузов.

По решению суда ранее доходы от его эксплуатации использовались представителями государства-агрессора для финансирования преступной деятельности против Украины.

В связи с этим Лычаковский районный суд Львова принял решение об аресте судна и передаче его в управление АРМА.

"Отныне судно, ранее работавшее на врага, будет работать во благо Украины", — отмечают в пресс-службе агентства.

О деятельности АРМА

Недавно АРМА объявила конкурс на управление арестованными несамоходными грузовыми баржами. Объявление о первом лоте уже появилось на публичной платформе Prozorro

Вскоре АРМА объявит еще два аналогичных тендера на платформе Prozorro, поэтому заинтересованным компаниям следует следить за новыми лотами.

За первый квартал АРМА передало в госбюджет почти 3 миллиарда гривен.