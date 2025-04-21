Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,01

EUR

47,03

+0,02

Готівковий курс:

USD

41,10

40,95

EUR

47,05

46,80

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА шукає управителя для арештованого російського судна: що відомо

АРМА
У Prozorro обирають управителя для арештованого танкера РФ. / ДБР

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відбір управителя для арештованого російського судна Volgoneft-268 ("Волгонефть"), яке вже доступне на платформі Prozorro.

Про це повідомляє АРМА.

Що відомо про актив

Відповідне оголошення вже опубліковано на платформі Prozorro: UA-2025-04-18-008010-a.

Згідно зі звітом незалежного оцінювача, у 2025 році актив було оцінено у майже 26,5 млн гривень.

Танкерне судно Volgoneft-268 зазвичай використовувалося для перевезення нафтопродуктів, хімічних речовин та інших наливних вантажів.

За рішенням суду, раніше прибутки від його експлуатації використовувалися представниками держави-агресора для фінансування злочинної діяльності проти України.

У зв’язку з цим Личаківський районний суд Львова ухвалив рішення про арешт судна та передачу його в управління АРМА.

"Відтепер судно, що раніше працювало на ворога, працюватиме на благо України", - зазначають в пресслужбі агенства. 

Про діяльність АРМА

Нещодавно АРМА оголосило конкурс на управління арештованими несамохідними вантажними баржами. Оголошення про перший лот уже з’явилося на публічній платформі Prozorro

Незабаром АРМА оголосить ще два аналогічні тендери на платформі Prozorro, тож зацікавленим компаніям варто стежити за новими лотами.

За перший квартал АРМА передало до держбюджету майже 3 мільярди гривень.

Автор:
Ольга Опенько