АРМА шукає управителя для арештованого російського судна: що відомо

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відбір управителя для арештованого російського судна Volgoneft-268 ("Волгонефть"), яке вже доступне на платформі Prozorro.

Про це повідомляє АРМА.

Що відомо про актив

Відповідне оголошення вже опубліковано на платформі Prozorro: UA-2025-04-18-008010-a.

Згідно зі звітом незалежного оцінювача, у 2025 році актив було оцінено у майже 26,5 млн гривень.

Танкерне судно Volgoneft-268 зазвичай використовувалося для перевезення нафтопродуктів, хімічних речовин та інших наливних вантажів.

За рішенням суду, раніше прибутки від його експлуатації використовувалися представниками держави-агресора для фінансування злочинної діяльності проти України.

У зв’язку з цим Личаківський районний суд Львова ухвалив рішення про арешт судна та передачу його в управління АРМА.

"Відтепер судно, що раніше працювало на ворога, працюватиме на благо України", - зазначають в пресслужбі агенства.

Про діяльність АРМА

Нещодавно АРМА оголосило конкурс на управління арештованими несамохідними вантажними баржами. Оголошення про перший лот уже з’явилося на публічній платформі Prozorro

Незабаром АРМА оголосить ще два аналогічні тендери на платформі Prozorro, тож зацікавленим компаніям варто стежити за новими лотами.

За перший квартал АРМА передало до держбюджету майже 3 мільярди гривень.