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АРМА шукає управителів для арештованих барж: перші оголошення вже на Prozorro

баржі
На Prozorro з’явилися баржі / АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління арештованими несамохідними вантажними баржами. Оголошення про перший лот уже з’явилося на публічній платформі Prozorro.

Про це повідомили в агентстві.

Це частина стратегії АРМА щодо передачі арештованих активів у професійне управління. Один із об’єктів конкурсу — баржа, яку раніше оглянула комісія агентства під час візиту заступника голови АРМА Грігола Катамадзе до міста Дніпро. Актив визнано технічно справним, а його оцінна вартість перевищує 13 млн грн.

У агентстві підкреслюють, що залучення фахових управителів дозволить не лише зберігати майно, а й забезпечити його ефективне використання.

Незабаром АРМА оголосить ще два аналогічні тендери на платформі Prozorro, тож зацікавленим компаніям варто стежити за новими лотами.

За перший квартал АРМА передало до держбюджету майже 3 мільярди гривень.

Додамо, що АРМА збільшило депозитний портфель на 9 млн грн. Кошти будуть спрямовані на поповнення державного бюджету України.

Автор:
Тетяна Гойденко