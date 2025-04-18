АРМА ищет управителей для арестованных барж: первые объявления уже на Prozorro

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) объявило конкурс на управление арестованными несамоходными грузовыми баржами. Объявление о первом лоте уже появилось на публичной платформе Prozorro.

Об этом сообщили в агентстве.

Это часть стратегии АРМА по передаче арестованных активов в профессиональное управление. Один из объектов конкурса — баржа, ранее осмотренная комиссия агентства во время визита заместителя председателя АРМА Григола Катамадзе в город Днепр. Актив признан технически исправным, а его оценочная стоимость превышает 13 млн. грн.

В агентстве подчеркивают, что привлечение профессиональных управляющих позволит не только хранить имущество, но и обеспечить его эффективное использование.

Вскоре АРМА объявит еще два аналогичных тендера на платформе Prozorro, поэтому заинтересованным компаниям следует следить за новыми лотами.

За первый квартал АРМА передало в госбюджет почти 3 миллиарда гривен.

Добавим, что АРМА увеличила депозитный портфель на 9 млн грн . Денежные средства будут направлены на пополнение государственного бюджета Украины.