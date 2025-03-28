Депозитный портфель АРМА увеличился на 9 млн грн: что известно об арестованных активах

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) увеличило депозитный портфель на 9 млн. грн. Денежные средства будут направлены на пополнение государственного бюджета Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Что известно об активах

Так, в результате взаимодействия Центрально-Западного ТУ АРМА и Территориального управления ДБР, расположенного в городе Хмельницком, в управление АРМА передано:

По постановлению Винницкого городского суда Винницкой области – денежные средства в валюте, что эквивалентно 2,3 млн гривен. Эти средства были изъяты в рамках уголовного производства по содействию незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем оформления им групп инвалидности и справок о необходимости постоянного ухода для их близких лиц.

По постановлению Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области — денежные средства в сумме 1,3 млн грн и 129 тыс. долл., что эквивалентно 6,7 млн. гривен. По официальной информации органа досудебного расследования указанные средства изъяты в рамках уголовного производства по поборам с военными.

Отмечается, что основным приоритетом АРМА в управлении переданными активами является обеспечение эффективности и роста экономической стоимости.

Денежные средства уже размещены на депозитных счетах Нацагентства. В дальнейшем АРМА планирует направить эти средства на приобретение Военных облигаций (ОВГЗ), что поможет укрепить финансовую возможность сектора обороны и поддержать Силы обороны Украины.

Напомним, ранее АРМА совместно с правоохранительными органами выявило активы чиновников, причастных к хищению средств ПАО "Укртатнафта". Общая сумма ущерба составляет около 6 миллиардов гривен.