Депозитний портфель АРМА збільшився на 9 млн грн: що відомо про арештовані активи

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) збільшило депозитний портфель на 9 млн грн. Кошти будуть спрямовані на поповнення державного бюджету України.

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Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Що відомо про активи

Так, в результаті взаємодії Центрально-західного ТУ АРМА та Територіального управління ДБР, розташованого у місті у Хмельницькому, в управління АРМА передано:

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області - грошові кошти у валюті, що еквівалентно 2,3 млн гривень. Зазначені кошти були вилучені в рамках кримінального провадження щодо сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом оформлення їм груп інвалідності та довідок про необхідність постійного догляду для їх близьких осіб.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області - грошові кошти в сумі 1,3 млн грн та 129 тис. дол., що еквівалентно 6,7 млн гривень. За офіційною інформацією органу досудового розслідування вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо поборів з військових.

Зазначається, що основним пріоритетом АРМА в управлінні переданими активами є забезпечення їх ефективності та зростання економічної вартості.

Кошти вже розміщені на депозитних рахунках Нацагентства. Надалі АРМА планує направити ці кошти на придбання Військових облігацій (ОВДП), що допоможе зміцнити фінансову спроможність сектору оборони та підтримати Сили оборони України.

Нагадаємо, раніше АРМА спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.