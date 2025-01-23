АРМА розшукало активи високопосадовців, які завдали збитків державі на 6 млрд грн

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.

Про це написала голова АРМА Олена Дума.

Згідно з повідомленням, високопосадовці, об’єднавшись у злочинну групу, організували незаконне безоплатне передання нафтопродуктів, що належать ПАТ "Укртатнафта", підконтрольним компаніям.

Розшук активів проводився як на території України, так і за кордоном. Завдяки тісній співпраці з міжнародними партнерами та залученню інноваційних інструментів, таких як проєкт EUROPOL A.S.S.E.T., вдалося виявити та арештувати значні активи, зокрема:

В Україні : частки у статутних капіталах українських компаній, 54 земельні ділянки, 2 об’єкти нерухомості, вогнепальну зброю – загальна вартість 5 млн гривень;

: частки у статутних капіталах українських компаній, 54 земельні ділянки, 2 об’єкти нерухомості, вогнепальну зброю – загальна вартість 5 млн гривень; За кордоном: банківські рахунки із загальним балансом понад 6 мільйонів доларів США, 6 об’єктів нерухомості, іноземні компанії, 15 автомобілів, земельні ділянки.

За словами заступника голови АРМА Павла Великоречаніна, цей успіх є яскравим прикладом ефективної роботи агентства, зокрема в міжнародному розшуку. Використання інноваційних інструментів демонструє оперативність та ефективність Нацагентства на глобальному рівні.

Дума додала, що АРМА вже направило додаткові запити до компетентних органів Ізраїлю, Кіпру, Люксембургу та Панами для підтвердження та виявлення інших активів фігурантів, а інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшого накладення арешту.​​​​​​​​​​​​​​​​

Додамо, у січні до портфеля АРМА надійшло 1,2 млн доларів США та 182 тис. євро. Ці кошти вилучено в межах кримінального провадження щодо незаконної сертифікації транспортних засобів і ухилення від сплати податків. Розслідування у цій справі проводить Управління Служби безпеки України в Черкаській області.