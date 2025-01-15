АРМА отримало в управління арештовані кошти на понад 1,2 млн доларів і 182 тис. євро

До портфеля арештованих активів Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) додано 1,2 млн доларів США та 182 тис. євро.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Ці кошти вилучено в межах кримінального провадження щодо незаконної сертифікації транспортних засобів і ухилення від сплати податків. Розслідування у цій справі проводить Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

За словами Думи, передача цих активів до АРМА стала можливою завдяки зверненню агентства до Офісу Генерального прокурора з ініціативою передати арештовані кошти в управління.

Це дозволяє забезпечити економічну відповідальність злочинців та спрямувати конфісковані ресурси на зміцнення економіки та обороноздатності України.

У найближчі терміни АРМА направить вилучені активи на придбання військових облігацій, що забезпечить стабільне фінансування та матеріальну підтримку Сил оборони України.

Наразі загальний обсяг арештованих коштів в управлінні АРМА становить 10,7 млрд грн. З них близько 8 млрд грн вже інвестовані у військові облігації, які працюють на економічну стабільність країни та підтримку її обороноздатності

Додамо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

Також АРМА просило щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави. Голова АРМА Олена Дума акцентувала увагу на тому, що наразі значна частина арештованих коштів залишається просто речовими доказами, хоча могла б ефективно працювати на економіку та обороноздатність України, оскільки АРМА має механізми для ефективного використання арештованих активів - інвестування у військові облігації.