АРМА повідомило, скільки коштів вдалося виявити у корупціонерів у 2024 році

У 2024 році Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро. Про це повідомив директор Департаменту виявлення, розшуку, фінансових та інших активів АРМА Віталій Чубаєвський під час конференції, інформує пресслужба агенства.

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Значна частина цих коштів належала українським посадовцям, причетним до корупційних злочинів.

За словами Віталія Чубаєвського, останніми "гучними кейсами" стали розшукані активи корупціонерів із медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також у справах, пов'язаних із незаконним перетином кордону.

Посадовець зазначив, що інформацію про виявлені активи АРМА передає органам досудового розслідування для вжиття заходів щодо накладення арешту, з подальшою передачею їх в управління АРМА.

Водночас він додав, що в поточному році АРМА закупило військових облігацій на 8 мільярдів гривень з арештованих активів, які вже працюють на зміцнення обороноздатності України.

Довідка: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. АРМА створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС.

Delo.ua писало, що АРМА просить щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави.

Голова АРМА Олена Дума акцентувала увагу на тому, що наразі значна частина арештованих коштів залишається просто речовими доказами, хоча могла б ефективно працювати на економіку та обороноздатність України, оскільки АРМА має механізми для ефективного використання арештованих активів - інвестування у військові облігації.