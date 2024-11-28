АРМА продало ще 80 картин Медведчука: скільки коштів надійде до держбюджету

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало на аукціоні 80 картин колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це інформує голова агентства Олена Дума.

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Виручені від продажу картин кошти в розмірі 1 млн гривень буде перераховано до державного бюджету.

Що ще готують до аукціону

Зазначається, що майно держрадника ще не повністю розпродано, і найцінніші лоти залишаються попереду.

Зокрема, триває продаж ще 56 картин, серед яких є роботи вартістю майже 200 тис. грн.

Наразі загальна сума реалізації колекції становить 1 млн 21 тис. 760 гривень.

В АРМА наголошують, що інформацію щодо вартості та умов участі в аукціонах по цим лотам можна знайти на Прозорро.Продажі.

Delo.ua повідомляло, що раніше АРМА вже успішно реалізувало інші арештовані активи Медведчука. Було продано 63 картини за 788 тис. грн.

Додамо, що 14 жовтня АРМА продало на аукціоні останній арештований годинник з колекції Медведчука. Торги проходили за схемою гібридного голландського аукціону, тобто на пониження ціни. Стартова ціна лоту складала 461 231,50 грн, перемогла ставка у 285 тис. грн.