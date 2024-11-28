Корупційними активами посадовців МСЕК хоче управляти АРМА

Корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) мають бути передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), аби посилити економіку та обороноздатність держави.

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Про це заявила голова АРМА Олена Дума.

Вона акцентувала увагу на тому, що наразі значна частина арештованих коштів залишається просто речовими доказами, хоча могла б ефективно працювати на економіку та обороноздатність України.

"Це стосується не лише справи МСЕК, а й інших випадків вилучення необґрунтованих активів", - переконана Дума.

На її думку, ключові моменти, які потребують уваги:

Відсутність системної практики ВАКС щодо передачі необґрунтованих активів в управління АРМА.

Наявна прогалина у застосуванні механізму передачі арештованих активів в управління АРМА.

Економічна доцільність: арештовані кошти не повинні просто зберігатися як речові докази.

Дума підкреслила, що АРМА має механізми для ефективного використання арештованих активів - інвестування у військові облігації.

"Арештовані мільйони мають працювати в інтересах держави, а не лежати в сейфах. АРМА вже розшукало значний обсяг активів у справі МСЕК - від елітної нерухомості та автівок до мільйонних сум на рахунках. Більшість цих активів були набуті під час повномасштабної війни та оформлені на підставних осіб", - наголосила Дума.

Вона додала, що АРМА готове до управління виявленими незаконно набутими або необгрунтованими активами корупціонерів із МСЕК чи будь-яких інших сфер, але необхідні відповідні ухвали судів про передачу вказаних активів.

"Закликаю правоохоронні органи, суди та причетні інституції до співпраці у вирішенні цієї системної проблеми. Кожна гривня корупційних активів має працювати на відновлення справедливості та зміцнення нашої держави", - підсумувала очільниця АРМА.

Справа Крупи

Керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.

Під час обшуків у родини Крупи знайшли майже 6 млн доларів у різній валюті лише готівкою. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. Впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК, щодо встановлення інвалідності посадовцям, рішення, які є необґрунтованими - переглянуть.

Верховна Рада України 20 листопада підтримала в першому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.