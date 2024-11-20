Ліквідація МСЕК: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада України в середу, 20 листопада, підтримала в першому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 260 нардепів.

Зокрема, законопроєкт пропонує замість поняття "медико-соціальна експертиза" ввести термін "оцінювання повсякденного функціонування людини".

Законопроєкт пропонує встановити, що медогляд мають проводити відповідні експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. Їхніми функціями будуть:

встановлення групи інвалідності:

направлення на додаткове обстеження;

планування і проведення повторного обстеження, тощо.

Згідно з пояснювальною запискою, основними завданням законопроєкту №12178 є спрощення процесів встановлення інвалідності, цифровізація проходження експертизи та запровадження прозорих механізмів оскарження.

Особливості системи, яка замінить МСЕК

За новим законопроєктом, створюється система оцінювання на базі потужних лікарень з мультидисциплінарними реабілітаційними командами.

Замість поняття “медико-соціальна експертиза” законопроект вводить термін “оцінювання повсякденного функціонування особи.” У центрі нового процесу стоятиме не папірець, а реальна допомога, потрібна кожній конкретній людині, аби повноцінно жити і працювати.

В уряді переконують, що нова система буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

Стан пацієнта та його потреби для відновлення оцінюватимуть практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд. Крім того, буде можливість дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Всі дії та документи фіксуватимуть в електронній системі задля мінімізації корупційних ризиків. Водночас статистика щодо команд, їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн.

"Липові" інвалідності

22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. Впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК, щодо встановлення інвалідності посадовцям, рішення, які є необґрунтованими - переглянуть.

Як наголосив Зеленський, було зафіксовано "багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців".

"Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", - зауважив президент.

Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

Після цього генпрокурор Андрій Костін повідомив, що подав у відставку.