Фейкові інвалідності для ухилення від мобілізації: викрито нові схеми МСЕК

У різних областях України викрито учасників схем оформлення фіктивних інвалідностей серед посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та медустанов. Фейкові діагнози допомагали призовникам уникати мобілізації та незаконно виїжджати за кордон. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Так, у трьох регіонах України викрито злочинні схеми.

Одеса:

Викрито групу з семи осіб, до складу якої входили завідувач травматологічного відділення, лікар-невропатолог, посадовиця обласного центру МСЕК та чотири цивільні особи. Лікарі виготовляли фальшиві медичні документи, а працівниця МСЕК забезпечувала позитивні рішення комісії. Вартість "послуг" становила від 4,5 тисячі до 6 тисяч дол.

На місці обшуків в Одесі. Фото: Одеська облпрокуратура

Львів:

Чотирьом лікарям МСЕК оголошено підозру. Вони фальсифікували медичні документи, на основі яких чоловіки призовного віку безпідставно отримували статус інвалідів. Завдяки цьому щонайменше п’ять осіб змогли виїхати за кордон. Вартість таких "послуг" становила від 13 тисяч дол.

У Львові чоловіки призовного віку безпідставно отримували статус інвалідів. Фото: Львівська облпрокуратура

Київська область:

Два лікаря районної лікарні за 12 тисяч дол. пообіцяли чоловікові організувати вплив на членів МСЕК для отримання групи інвалідності. Медики почали фіктивне лікування пацієнта, але були затримані під час отримання частини хабаря.

Зазначається, що під час обшуків у фігурантів справ були вилучені речові докази, які підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти.

Всім повідомлено про підозру. Залежно від скоєних правопорушень їм інкримінують зловживання впливом, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, сприяння незаконному переправленню осіб через кордон та видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

Питання про обрання запобіжних заходів перебуває на розгляді. Слідчі дії тривають.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2025 року експертні групи для оцінки повсякденного функціонування, що включатимуть практикуючих лікарів, замінять чинні МСЕК. Вони працюватимуть у сучасних медичних установах, оснащених необхідним обладнанням та профільними спеціалістами, а також матимуть можливість здійснювати оцінювання дистанційно або виїжджати до пацієнтів.